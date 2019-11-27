核三廠突冒白煙和巨響 台電：氫氣外露非故障 10:482019/11/27 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 位於屏東恆春的第三核無預警冒出大量白煙，並發出了巨響，聽到聲響的民眾，紛紛嚇了一跳，以為是核三廠爆炸，居民皆人心惶惶。（圖／本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 位於屏東恆春的台電核三廠上午無預警冒出大量白煙，同時發出了巨響，聽到聲響的民眾，紛紛以為核三廠內發生狀況，甚至以為是核三廠內有機組爆炸，一時氣氛相當緊張。 據附近民眾指出，在上午9點左右，核三廠突然冒出大量的白煙，接著還發出了疑似爆炸的巨響，令民眾們十分害怕本來打算逃命；不過根據台電表示，上午的事件是一號發電機冷卻用的氫氣封環在進行更換時，導致氫氣外露，所以才冒出氫氣，經過更換後已經無此狀況，並非發電機故障。 (中時電子報) #氫氣 #民眾 #核三廠 #巨響 #大量 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東天空今晨詭異巨響 民眾議論紛紛 12:592019/11/23 生活 非首次！台東再傳神秘巨響 去年全球70起...專家這麼說 23:092019/11/23 生活 台東天空神祕巨響 民眾驚呼連連 04:102019/11/24 地方新聞 松果購物搶攻「黑五商機」祭96小時APP限定回饋 13:202019/11/26 財經 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 16:352019/11/26 兩岸 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 慟！父母長期狂吵 11歲童心碎跳39樓亡 - 社會 反年改攔小英車隊傷屏東警 4退休軍警遭判刑 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 【性奴地獄3】騙同鄉來台學美甲 越女慘成肉便器 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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