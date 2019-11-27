位於屏東恆春的台電核三廠上午無預警冒出大量白煙，同時發出了巨響，聽到聲響的民眾，紛紛以為核三廠內發生狀況，甚至以為是核三廠內有機組爆炸，一時氣氛相當緊張。

據附近民眾指出，在上午9點左右，核三廠突然冒出大量的白煙，接著還發出了疑似爆炸的巨響，令民眾們十分害怕本來打算逃命；不過根據台電表示，上午的事件是一號發電機冷卻用的氫氣封環在進行更換時，導致氫氣外露，所以才冒出氫氣，經過更換後已經無此狀況，並非發電機故障。

(中時電子報)