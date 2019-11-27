東南客運離職司機拿出薪資單，指控該公司利用名目苛扣薪水。（陳俊雄攝）

台北市議員侯漢廷接獲東南客運司機爆料指出，東南客運由於司機人數不足，回報給公運處的班表竟以已休假或離職駕駛混充，另由於車況不佳故障連連，還涉以檢驗過關車量冒充代檢車輛，對此東南客運表示，確實有以違規高齡價使代班，但並未以AB車方式代檢。

侯漢廷日前接獲陳情指出，東南客運612路公車有無照駕駛的情況，透過公運處查核，赫然發現有5名司機無有效駕駛資格，更發現該公司回報公運處之班表與事實不符。

侯漢廷指出，東南客運的班表不但時間先後錯亂、班表人員竟有當天休假與早已離職之員工，怎麼可能當天開車？請公運處協助調閱行車紀錄器畫面，卻因不明原因而沒有紀錄。侯漢廷質疑，由離職的員工來駕駛，又無畫面，難道是幽靈公車嗎？

侯漢廷批評，不論業者基於何種意圖提供不實資料，公運處不僅無法掌握、更無再查核之機制，而勞動局也僅憑業者資料作為勞檢與裁罰之調查證據，市府機關作為監管者，卻全然聽信被監管者的一面之詞，被騙也毫不知情，此種考核機制，只防君子不防小人！

另有司機陳情，東南客運驗車紀錄疑有造假之情事，如果車輛檢驗未過，竟以替換車牌、車身牌照貼紙等方式，以合格車輛前往環保局檢驗排氣蒙混過關，造成高汙染車輛未改善而繼續上路。

離職司機透露，光是內湖調度站的20部公車，2個月就有60多次的拋錨紀錄，公車出現煞車皮脫落、煞車不良冒煙、方向盤咬死無法行進等問題也屢見不鮮。司機表示，「每次能夠平安下山都覺得阿彌陀佛」！

侯漢廷批評，業者偷天換日、環保局被蒙在鼓裡，車輛安全檢查流於形式，讓東南客運評比一路從前年的丙等、去年乙等晉升到今年的甲等，市府應通盤檢討，保障行車安全。

另也有離職司機出面指控，如果請假，底薪就自動以一天400元計算，議會補貼司機的薪資5500元包含在底薪裡面，造成司機因為病假或特休等因素而變相扣薪，甚至補貼款都遭到扣除，十分不合理。

環保局坦言，由於引擎號碼不易查驗，因此驗車時並未如同監理站一樣查核引擎、車身號碼，未來將會對此改進；內湖警方則表示，將會針對東南客運是否涉及偽造文書等情深入調查。

東南客運坦承，由於人手不足，確實曾以超過65歲的超齡駕駛上路代駕公車，但絕未以AB車替代方式冒充檢驗，至於薪資部分，司機在上班之前均已了解規定並簽下同意書，並無不法。

(中時 )