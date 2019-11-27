針對王立強案牽扯出向心龔青案外案，導致向、龔二人皆被台灣限制出境出海，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，王立強涉嫌詐騙罪在逃，「騙子變間諜」，這是反陸勢力炮製的荒誕不經、漏洞百出的劇本；民進黨當局大肆進行政治操作，意圖是製造所謂大陸介入台灣選舉的假像，但這一選舉伎倆已經破功。

朱鳳蓮指出，我辦發言人23日已經在第一時間作出了回應，上海市公安局靜安分局於23日通報了有關情況。王立強是涉案在逃人員，因為涉嫌詐騙罪，已經被公安機關立案偵查，他持有的所謂中華人民共和國護照和香港永久居民身份證都是偽造的證件。目前公安機關對此案還在進一步調查當中。

朱鳳蓮批評，事實很清楚，「騙子變間諜」，這是反華勢力炮製的荒誕不經、漏洞百出的「劇本」。而民進黨當局和詐騙犯綁在一起，大肆進行政治操作，其意圖是製造所謂「大陸介入台灣地區選舉」的假像，謀取不正當的選舉私利。

朱鳳蓮直言，民進黨企圖用謊言來欺騙台灣民眾，實在是低估了台灣民眾的理性和判斷力。台灣輿論已經對民進黨當局的這個騙局有了很多質疑，說明民進黨當局這一選舉伎倆已經破功。

(中時 )