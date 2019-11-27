根據美國媒體報導指出，塞爾提克總管安吉在接受訪問時表示，球隊上賽季表現不佳的責任都要歸咎於他沒有及時調整陣容，同時也對於湖人本季的豪華陣線羨慕不已。

上賽季塞爾提克不但有厄文、塔圖、傑倫布朗、荷福德以及洛齊爾，更重要的是戈登海沃德傷癒歸隊，整體實力不遜於其他球隊。

安吉說，帳面上看起來我們很強，但實際上球隊並沒有融合在一起，球員之間有著太大的歧見。

為何沒有在季中進行調整，安吉解釋，「球隊在全明星賽周之前的戰績37勝21敗，東取排名還不錯，這也就是我為何沒有選擇交易，但最終結局證明我是錯的。」

外界將上賽季塞爾提克的失敗責任歸咎於厄文身上，但安吉否認了，他認為自己必須扛起最大責任。

談到塞爾提克的錯誤和究責之後，安吉話鋒一轉，認為湖人本季的陣容調整得非常好，他們擁有詹姆斯和安東尼戴維斯雙核心，去年我們有8,9位好手，但沒有人能帶領球隊贏球，現在的湖人在確認了球隊領導者之後，其他球員就能接受自己的定位，進而在球場上扮演好角色。

(中時電子報)