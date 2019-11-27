藝人高以翔今(27日)凌晨驚傳在錄製大陸節目《追我吧》時暈倒，心跳一度停止，搶救15分鐘才恢復心跳，現已緊急送往醫院，其實，《追我吧》才播出3集，就屢傳受傷的人，引起網友反彈，還有人認為應該停播。

《追我吧》是一檔在夜晚都市追跑的真人秀，所以錄製時間都再半夜，節目班底陳偉霆和黃景瑜，平時都有在健身，但在高強度、極耗體能的節目下，不是累倒就是跪倒，還雙雙屁股抽筋，之後節目請來知名拳擊手、拿過2屆奧運金牌的鄒市明，還有退役體操選手、同樣拿過2屆奧運金牌的李小鵬，都表示「撐不住」。

鄒市明跑到體力不支掉落球池，腳抽筋需要工作人員把他扛出，李小鵬雖然最後獲勝，但也直喊「不行了，真的跑不動」，連受過魔鬼訓練的奧運選手，都累到不行，除此之外，還有不少小鮮肉明星錄製節目後，身體都出現不適，范丞丞、畢雯珺曾多次嘔吐，李振寧則是被送到急救車上吸氧，如今高以翔又出事，讓網友都要求節目組給個交代，「這種節目就該停播」。

(中時電子報)