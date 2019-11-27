民進黨立委劉世芳今日於立法院內政委員會指出，「中山黃埔兩岸情」疑似是對岸在台統戰所辦的活動，但背後主辦的組織，在台灣有無合法登記目前尚未得知，內政部次長丘昌嶽也當場表示會儘速查明。

劉世芳說，近日在台灣鬧得沸沸揚揚的澳洲共諜王立強，背後的老闆是向心，向心的老闆是聶力。而聶力是中共十大元帥聶榮臻的女兒。

劉世芳提到，「中山黃埔兩岸情」活動，是聶力和中華民國退休將領，同時也是新黨的大老許歷農所創建的平台，國民黨不分區立委提名人吳斯懷也曾在2016年時參加過相關活動。

劉世芳表示，這個活動背後的主辦機關，但到底是政黨還是社團，內政部應盡速調查。劉世芳說，除了最近的共諜案外，也很擔心台灣內部有沒有被匪諜、被統戰。

劉世芳指出，王立強指稱台灣有30人在替對岸進行諜報工作，當中包含大學校長、文化中心負責人、媒體負責人。劉世芳說，軍中的退將、或現行的軍公教，有沒有被滲透，現在還不知道，劉世芳希望國安盡速調查。

劉世芳說，若內政部為配合調查，有被分配到工作，那麼劉世芳要求，內政部先查明「中山黃埔兩岸情」背後的主辦單位在台灣有沒有登記立案。邱昌嶽當場回應，會馬上回去調查。

(中時 )