孫鵬、狄鶯獨子孫安佐與同為YouTuber的網紅米砂(Misa)，從合作拍片傳緋聞到爆出墮胎風波，孫安佐則在上週拍片反擊，嘆自己被「黑」，說出「我不想知道妳為誰墮胎」，還要女方「去看醫生或吃藥」，正宮阿乃隨後接力，接連發文怒揭米砂追愛孫安佐不成假自殘吸引男方注意，並傳私訊挑釁她，還痛批米砂墮胎聲明文開營利大賺一筆，米砂昨天則透過經紀人發千字文駁斥炒作說法，三方互攻越演越烈，鬧得孫鵬也罕見打破低調不回應態度，罕見在臉書po文說出真心話。

孫安佐、米砂「墮胎風波」越鬧越激烈，連正宮阿乃都加入戰局，惹得孫鵬也難以保持沉默，他24日突然在臉書貼出一張勵志小語圖片，標題寫著：「何須解釋，心安就好」，內容則是寫道「活在這個世上，有人喜歡你，就有人討厭你，有人信任你，就有人懷疑你，無論別人怎麼看你，都無需在意，好好做自己」。

而除了貼出勵志小語，孫鵬也在留言處寫下「謝謝各位支持」並附上笑臉符號，加上他上一次po文已經是9月初的事情，更讓人覺得現在這篇勵志文相當罕見，出現時機也很巧妙，不得不把文章想做是孫鵬近期的真心話，以及對兒子孫安佐的支持，而網友看了，也可以理解他的想法，表示「爸爸不好當，我相信你盡力了」、「鵬哥是對的」，但也忍不住說實話「不過討厭你兒子的好像比較多」。

(中時電子報)