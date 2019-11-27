台灣電影界人士今年參評第32屆大陸電影金雞獎，並獲得了提名，這是「31條措施」實施之後首次有台灣影人和合拍作品報名並入圍金雞獎。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，一年多來，台灣同胞在參與兩岸影視合作和文化交流方面得到更多的參與感、獲得感和融入感，他們在不同領域、不同崗位的努力，也進一步促進了兩岸經濟社會融合發展。

在兩岸影視交流合作方面，朱鳳蓮指出，台灣人士年度應邀參與大陸廣播電視節目制作有800多人次，兩岸業界合作意願更加強烈。北京、上海、江蘇、浙江等地廣播電視行政部門收到多家兩岸制作機構提出的合拍意向，各級電視台和視聽網站引進台灣產影視劇2018年12部、2019年17部，呈現明顯增長態勢。

朱鳳蓮續指，在大陸上映的台灣電影也受到觀眾的熱烈歡迎，《比悲傷更悲傷的故事》上映票房達9.54億元，位居今年大陸電影總票房的第16名。去年第29屆大陸電視金鷹獎首次將台灣地區演員納入觀眾喜愛的男、女演員獎評選範圍，今年台灣電影人參評第32屆大陸電影金雞獎並獲得提名。

朱鳳蓮強調，「31條措施」和「26條措施」，將為更多的台灣文創機構和文藝人士提供發展空間和展示舞台，為兩岸共同傳承和發展中華優秀傳統文化帶來更多合作機會。

(中時 )