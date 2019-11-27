澳洲共諜案不斷延燒，恐衝擊國民黨總統參選人韓國瑜選情。對此，前總統馬英九今天上午受訪表示，此案疑點很多，希望檢調機關應盡快查明真相，至於是否影響藍營選情，馬說，要看調查結果才知道。

龍山寺今天舉行建寺280週年暨三川殿明間門彩繪修復慶成典禮，前總統馬英九準時抵達，媒體詢問澳洲共諜案恐影響藍營選情，甚至干預台灣選舉，馬說，要看調查結果才知道。

馬英九指出，關於這個案件疑點很多，希望檢調機關應該盡快查明真相，對外公布，以安民心，呼籲各方面不要做政治炒做，讓人心不安。

黨主席吳敦義約莫遲到5分鐘抵達，面對媒體提問澳洲共諜，吳不願多談，快步進場，會後再度面對媒體訪問，包含花蓮選情、與郭密會等事，吳則連聲「趕時間」，快閃龍山寺。

龍山寺慶典也邀請蔡英文總統共襄盛舉，不過事前已確定馬吳與蔡並不會同框，主辦單位也特地在位置上有巧思，蔡英文與馬英九間隔龍山寺董事長黃書瑋，馬旁邊則坐著吳敦義、前黨主席吳伯雄。而台北市副市長蔡炳坤也有到場。

馬吳致詞都談到自己與艋舺的淵源，馬說小時候時常來龍山寺看展覽，「有次看了地獄展，之後就不敢做壞事」，吳敦義則說從南投到台北讀大學時，就住在萬華姐姐家，他也要大家存好心、做好事、說好話就一定能獲得神佛庇佑，讓台灣風調雨順、社會公益和諧、中華民國國泰平安與海峽兩岸和平穩定發展。

(中時 )