針對民進黨推《反滲透法》，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，民進黨當局先前操作「中共代理人」修法，已遭台灣各界反對，如今炒作《反滲透法》，只為打擊不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參加兩岸交流的台灣民眾，在台灣社會製造「綠色恐怖」。

朱鳳蓮指出，今年以來，民進黨當局通過操弄所謂「中共代理人」修法等，不斷煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，已經遭到了台灣社會各界的強烈反對。現在他們又炒作所謂《反滲透法》，無論手法怎麼變換，目的都是為了打擊台灣內部持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參加兩岸交流的台灣民眾，在台灣社會製造「綠色恐怖」。民進黨當局企圖以此來謀取選舉私利，不可能得逞。

而對蔡英文總統日前稱，香港局勢凸顯了美台共同捍衛所謂「民主自由」價值的重要性等言論，朱鳳蓮則說，一國兩制是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排。越來越多的香港市民站出來，不希望香港再亂下去，希望止暴制亂、恢復秩序。民進黨當局挾洋自重，不斷插手香港事務，撈取政治私利，其企圖不會得逞。

朱鳳蓮表明，大陸將繼續貫徹落實中央對台工作大政方針，團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。

而有美國議員會打算推出「台灣主權象徵法案」，朱鳳蓮批評，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重處理涉台問題。

(中時 )