路透27日報導，大陸國家統計局周三公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額同比下降9.9％，降幅比9月的5.3％有所擴大，主要受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售增長放緩等因素影響。

統計局網站新聞稿顯示，1至10月份工業企業實現利潤總額5兆151.0億元人民幣，同比下降2.9％（按可比口徑計算，考慮統計制度規定的口徑調整、統計執法增強、剔除重覆資料、企業改革剝離、四經普單位清查等因素影響），降幅比1至9月擴大0.8個百分點。

統計局工業司高級統計師朱虹解讀說，前10月高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤增長加快，私營企業和小型企業利潤保持穩定增長，產成品存貨周轉有所加快，資產負債率下降，10月末，規模以上工業企業資產負債率為56.8％，同比降低0.5個百分點。

統計局表示，1至10月，在41個工業大類行業中，30個行業利潤總額同比增加，11個行業減少。電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長16.2％，電氣機械和器材製造業增長15.0％，專用設備製造業增長12.0％，非金屬礦物製品業增長10.9％，電腦、通信和其他電子設備製造業增長6.0％。

石油、煤炭及其他燃料加工業下降51.2％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降44.2％，化學原料和化學製品製造業下降25.3％，汽車製造業下降14.7％。

(中時 )