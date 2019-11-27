畢嘉士醫師看診。(屏基提供／林和生屏東傳真)

畢嘉士醫師造福無數小兒麻痺患者，治療、協助復健，免於在地上爬行之苦 。(屏基提供／林和生屏東傳真)

致力小兒麻痺疫苗接種、為台灣奉獻一生的挪威籍醫師畢嘉士，11月15日傳出逝世消息、享壽93歲，畢嘉士基金會選訂12月13日於屏東基督教醫院舉辦追思禮拜，邀請畢嘉士台灣友人、同事與病友齊聚，共同緬懷他對台灣醫療與弱勢照顧的貢獻。

1954年，當時年僅28歲的畢嘉士在挪威協力差會派遣下，帶著新婚妻子遠從挪威來到台灣，最初服務於台北樂生療養院，之後也參與創辦屏東基督教醫院，及台灣第一個照顧小兒痲痺及身障兒童的「勝利之家」，在台行醫30年，為終結痲瘋病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻極大。

昔日病友回憶，畢嘉士曾用嘴巴為痲瘋病友吸出喉中濃痰，也曾在開刀中途因血庫缺血，捲起袖子讓護士為他抽血，每逢有貧苦病患付不出醫藥費，他就簽下「畢嘉士買單」。1984年自屏東基督教醫院退休後，他仍持續為弱勢奔走，大愛遍及越南、波利維亞、尼泊爾、海地等地。

病友談到，60年代台灣人民遭受小兒麻痺疫情威脅，畢嘉士從美國進口沙賓疫苗，免費幫屏東地區4000位孩童接種，這是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗，更請專人製作拐杖和專屬支架，讓孩子免於爬行之苦，並協助接受教育。

1984年，畢嘉士退休返國，他不捨得說，「這裡是我第二個家，我很想來；但臺灣已經進步了，可以照顧自己，不需要我。」而他在偏鄉撒下愛的種子，醫治過上千名痲瘋病、上萬名小兒麻痺患者，不僅榮獲第7屆台灣醫療奉獻獎、屏東榮譽縣民、台灣外交之友，更在挪威獲得國王頒贈「聖歐拉夫勳章」，表彰他在醫療宣教上的貢獻。

(中時 )