民進黨主席卓榮泰26日為立委余天站台時，痛批余的對手、民眾黨立委參選人李旻蔚出來選，是台北市長柯文哲煽動出來的。柯27日回酸卓「袂生牽拖厝邊（不會生，牽拖鄰居）」，直指選舉語言，聽一聽就好，她有意願，要煽動什麼？

「勿會生，牽拖厝邊。」柯文哲表示，選舉語言聽一聽就好，他要煽動人家什麼？人家有意願，也有很多人來報名參選民眾黨立委，他也不是來者不拒，都有check符合條件，她個人條件不錯，是年輕女性、台風穩健，他也都有面試，並相信眾人智慧超過個人智慧，是中央委員會投票同意ok後，才會通過。

媒體詢問，近期是否跟議員沒那麼好、互動不多？柯說反問媒體「你怎知道？」強調最近比較忙，他有交代說議員有需要，可透過府會連絡人到市府來，就辦小型座談，有問題就找相關局處長來，30分鐘很快速把問題解決掉。

有議員爆料北市府顧問蔡壁如辭職後，會接北捷董事？柯說，捷運公司有府派董事，本來蔡壁如是在市府內，既然要出去當立委就取消，他就把她名額拿掉，再另派，消息就這樣。

對於今天到法規會致意，柯說，本來府會關係就要和諧，這是常規，每年這時要審法規預算，市府就要表達慰問、送橘子，每年就這樣。

柯稍後到了法規會後，有議員酸「市長罵藍綠都垃圾，我們大家都垃圾，還來拜託預算？」並說「蔡壁如說要取消政黨協商，市長認為蔡要把話收回去嗎？」柯僅說，我們有說明；台北市副市長黃珊珊則說，立院制度與議會法制不同。

(中時 )