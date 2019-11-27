（ETtoday 新聞雲提供）

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2020大選剩下不到50天，國民黨的不分區立委名單之亂拖累到政黨支持度，根據《ETtoday 新聞雲》民調，對於國民黨不分區立委的名單，僅有20.7％的民眾表示滿意，有高達62.2％的民眾表示不滿意；有高達70.2％的民眾認為若國民黨2020大選落敗，現任國民黨黨主席吳敦義應該要辭職下台。

國民黨不分區立委名單歷經多次提名風波，幾經調整才底定，然而最終名單仍中有遭質疑挺香港警察的葉毓蘭以及赴中國聆聽習近平講話的吳斯懷，致使國民黨不分區名單仍備受爭議。經調查，2020大選有27.9％的民眾會將政黨票投給國民黨，相較於前次11月7日的調查結果，國民黨的政黨票從33.2％下跌至27.9％，減少5.3％，推估少了2-3席的不分區立委席次。

相對於國民黨的不分區政黨票下滑，民進黨的政黨票則是從11月7日調查的31.7％小幅上升至32.3％，增加0.6％。

不過，藍綠兩大黨的不分區名單其實都無法讓人滿意。有高達62.2％的民眾表示不滿意國民黨不分區名單；民進黨的不分區立委名單，有36.4％的民眾表示滿意，39.8％的民眾表示不滿意。在小黨方面，台灣民眾黨有10.4％的政黨票得票率；時代力量有4.8％；親民黨則為4.7％。

調查結果推估2020年民進黨的不分區席次落在13-14席，國民黨的不分區席次是11-12席，台灣民眾黨有3-4席，時代力量與親民黨則可取得0-2席。

總統選情部分，在「蔡賴配」、「國政配」、「宋湘配」，三組人馬對決的局面，「蔡賴配」的支持度為44.4％，「國政配」的支持度為30.3％，「蔡賴配」與「國政配」兩組人馬的支持度差距擴大為14.1％，顯示宋楚瑜的參戰對韓國瑜的影響效應較大，然而對大選的後續效應仍有待觀察。

值得一提的是，若2020大選，國民黨總統候選人韓國瑜落選，或是國民黨的立委席次沒有過半，有高達70.2％的民眾認為現任國民黨黨主席吳敦義應該要辭職下台(包含「一定要」53.8％與「應該要」16.4％)；僅有9.8％的民眾認為吳敦義不用辭職下台(包含「應該不要」6.2％與「一定不要」3.6％)。

進一步交叉分析來看，政黨傾向為國民黨的民眾，有高達85.4％認為若2020年大選國民黨敗選，吳敦義要辭黨主席。

本次民調調查期間於2019年11月21日至11月25日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2,308份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.04％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年10月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

＃國民黨＃民進黨＃不分區＃吳敦義＃韓國瑜＃蔡英文＃宋楚瑜

(中時 )