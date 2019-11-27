立法院教育文化委員會明天舉行「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，被綠營解讀為是要攻擊蔡英文總統論文而來。台灣教授學會今天指控國民黨立委陳學聖也曾經引用過蔡英文論文，陳學聖對此則回應，「她的論文我找不到，當年引用的是她在期刊上的文章。」

兩岸政策協會研究員張宇韶說，陳學聖在就讀淡大中國大陸研究所碩士在職專班時，畢業論文也引用蔡總統於2001、2003年分別刊登於立法院院聞的兩篇論文，並予以贊同，當時陳學聖認同蔡的研究結果，如今卻為國民黨選舉，濫用立委職權，誣指蔡總統學術研究，沒有是非只會批判無獨立思考能力。

陳學聖對此則回應，當時他引用的兩篇，都來自立法院院聞這份期刊上，而不是蔡英文的「論文」，「她的論文我找不到，所以引用的是期刊」。陳也說，這個議題不僅國民黨關心，獨派的彭文正、賀德芬也都在關注，既然藍的跟深綠都關注，顯然是重大公共議題。

陳學聖也說，民進黨拒絕推薦專家學者來參加這場公聽會，所以公聽會願意幫蔡英文辯護的人都缺席了，因此他相當歡迎今天台灣教授協會的人能夠來參加公聽會，「不要缺席當懦夫。」

(中時 )