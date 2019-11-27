針對30位台灣民眾因擔任大陸社區主任助理遭罰後提行政訴訟又被駁回，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，大陸為這些青年提供的是就業機會，而這些青年所求的也是自身更好的發展。民進黨當局還處處設卡，動輒以所謂「違法」來進行威脅、恫嚇，實際上是在砸台灣青年的飯碗。

朱鳳蓮指出，近年來，大陸順應台灣同胞的實際需求，為他們提供更多更好的發展機遇，幫助他們解決就業的實際困難，受到了台胞們的廣泛肯定和歡迎，有數以萬計的台灣同胞在大陸高校、科研機構、醫院和各類企事業單位工作。

朱鳳蓮批評，關於在廈門海滄區工作的台灣青年遭到民進黨當局打壓、懲罰的事情，大陸已多次介紹情況、表明態度。這些台灣青年來海滄工作，有的是受當地企業聘用，簽訂了勞動合約，擔任社區主任助理，從事社區建設、現代農業、傳統文化保護、鄉村教育振興和志願服務等工作；有的受聘於海峽城鄉發展基金會，以社區營造員的身份為社區提供服務。

朱鳳蓮強調，大陸為這些青年提供的是就業機會，而這些青年所求的也是自身更好的發展。就是這樣簡單的事情，民進黨當局還處處設卡，動輒以所謂「違法」來進行威脅、恫嚇，這樣做實際上是在砸台灣青年的飯碗。

(中時 )