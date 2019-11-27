現行《技職教育法》規定技術型高中（高職）老師每任滿6年應至業界研習或研究半年，但現實卻是窒礙難行。立法院教育及文化委員會今天初審通過修改《技職教育法》，未來技術型高中老師不用任教六年要到業界研習半年。

立法院教育及文化委員會今天審查《技職教育法》修正案，民進黨立委張廖萬堅等人提案，現行規定技職校院專業科目或技術科目之教師應具有在業界工作至少1年之經驗，且每任滿6年應至業界研習或研究半年，利益雖佳，但恐不適合高中職之學校生態。

張廖萬堅說，技術型高中和技專校院老師每服務6年就要去業界研習半年，主要目的是要他們所任教的專門科目與業界發展不脫節，但高中職與技專校院的生態不大相同，因此不應該都適用此一規定。

張廖萬堅說，技高老師要做的事情很多，除了授課外，還要帶學生參加競賽、檢定等，根本沒時間到外部研習長達半年。民進黨立委鍾佳濱也表示，技高老師不像大學老師有為期1年的休假，因此每任教6年要到業界實習半年的規定難落實。他們提案，改成技專校院老師要研習，技高老師不限。

教育部同意立法提出的修法方向，次長劉孟奇表示，技高老師與技專校院老師的師資培育過程不同，實際任教時面對的狀況也不同，因此同意任教每6年要到業界實習半年的規定不應該一體適用，而是分開處理。如果技高課程上需要老師的實務專業經驗，那就回到課綱來規範。

(中時 )