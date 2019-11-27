傑星傳播聲明全文。（圖／取材自傑星傳播有限公司微博）

35歲男星高以翔今（27日）凌晨錄浙江衛視《追我吧》發生意外，他在「你追我逃」環節時，傳出高以翔跑著跑著突然暈倒，經過現場急救趕緊送醫，截至發稿前，經紀人未對外回應，但現在不幸傳出，高以翔搶救無效辭世，享年35歲。

網友曬出疑與院方人員對話截圖。（圖／微博）

《追我吧》是大陸浙江衛視在晚間城市拍攝的真人秀節目，這是比體力的競技節目，節目分成兩隊競賽，如今卻跑出意外，高以翔跑著跑著突然暈倒，還傳出他心跳一度停止，搶救15分鐘後才恢復心跳，並在凌晨2點半緊急送醫。

有在現場的網友在微博還原高以翔暈倒當時狀況，文中透露高以翔跑得很累、口中說著「我不行了」，就突然摔倒在地，現場藝人、工作人員趕緊上前關心狀況，還傳出高以翔心跳一度停止，搶救15分鐘後高以翔才恢復心跳並緊急送醫。

各媒體稍早致電高以翔經紀人，對方未接電話，而《追我吧》所屬的浙江衛視稍早則向《新浪娛樂》回應：「有消息會同步」，如今卻傳來高以翔辭世消息，讓外界難過不已。

(中時電子報)