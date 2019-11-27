民進黨日前在立法院推出「反滲透法」草案，對兩岸交流做出更多限制。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年以來，民進黨當局通過操弄所謂「中共代理人」修法等，不斷煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，已經遭到了台灣社會各界的強烈反對。

朱鳳蓮續指，現在民進黨又炒作所謂「反滲透法」，無論手法怎麽變換，目的都是為了打擊台灣內持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參加兩岸交流的台灣民眾，在台灣社會製造「綠色恐怖」，民進黨當局企圖以此來謀取選舉私利，不可能得逞。

對於總統蔡英文日前稱，香港局勢凸顯了美台共同捍衛所謂「民主自由」價值的重要性。 朱鳳蓮表示，「一國兩制」是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排，而民進黨當局挾洋自重，不斷插手香港事務，撈取政治私利，其企圖不會得逞。們將繼續貫徹落實中央對台工作大政方針，推動兩岸關系和平發展。

(中時 )