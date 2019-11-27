針對台灣有聲音質疑，向心龔青案可能有所謂「間諜」或者「滲透」行為，因正逢選舉，台灣可能採取一些強制措施。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，大陸高度關注大陸居民和港澳居民在台的安全和合法權益，正告民進黨當局不要肆意妄為。

朱鳳蓮強調，我看到了相關報導，看到了中創投資公司的聲明，也看到了台灣輿論對民進黨當局這次所謂「扣押」行為的質疑。大陸高度關注大陸居民和港澳居民在台的安全和合法權益，正告民進黨當局不要肆意妄為。

至於民進黨日前發佈一競選影片，主要論調就是反「一國兩制」，以及唆使台民眾不要相信大陸。朱鳳蓮稱，大陸從來不介入台灣地區的選舉。民進黨當局無視台灣同胞利益福祉，刻意挑動兩岸敵意對立，破壞台海和平穩定，其所作所為意圖在於欺騙台灣民眾，謀取選舉私利，相信台灣同胞會識破他們的選舉伎倆。

此外，香港僵局難解下，部分台灣大專院校表明願意接納香港教師及學生，朱鳳蓮說，有些在香港高校就讀的學生可能想轉去台灣讀書，這正說明了香港的激進暴力犯罪行為實際上已經嚴重損害到了這些學生正常學習的權利。止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務；正告民進黨當局停止插手香港局勢，停止政治操弄。

(中時 )