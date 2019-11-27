體育署副署長王水文（右5）呼應改善工程包括籃球場加裝風雨屋頂。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

市立體育場獲體育署核定補助1億元重建，預計2021年完工。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

國民黨立委參選人宋瑋莉月初拋出體育場改建、加蓋風雨設施。（許家寧攝）

基隆市立田徑場啟用40年，因潮濕多雨天候加上年久失修，體育場內部殘破不堪，被市民直指「好像廢墟」，國民黨立委參選人宋瑋莉高喊改建仿小巨蛋「加蓋」，綠委蔡適應昨日連忙宣布已向體育署爭取到1億元，將進行拆除重建，較勁意味濃厚。

宋瑋莉指出，市立體育場是市民重要的運動場域，也是孕育無數國手的搖籃，每天從早到晚有上千名民眾到此運動，但場地設施卻相當老舊，若完成加蓋等遮蔽風雨基礎建設，凡遇到下雨也能輕鬆自在的運動，強調當選立委後會向中央爭取經費改善。

蔡適應26日邀請體育署副署長王水文至田徑場會勘，為政績背書，蔡猛批，田徑場老化，不是一天兩天的事，很多國民黨公職提出批評，但他們刻意忽略國民黨長期在中央、基隆完全執政，為什麼當時不聞不問？導致田徑場每況愈下，直到林右昌市長上任後才注意到此事。

蔡適應說，由於市府預算不足，局部修繕工程也無法提升場地年久失修困境，他在2016年當選立委後，便開始與市府合作，提出完整重建改善計畫，經過反覆討論，終於獲體育署核定1億5000萬元，作為拆除重建、邊坡整治以及周邊改善工程。

王水文也表示，這次體育署補助項目非常全面，除了田徑場看台拆除重建外，連同邊坡也會整治，此外，包含籃球場加裝風雨屋頂，網球場、體適能訓練區和兒童遊戲區都將有所改善，蔡適應則說，工期預計2021年完工，他會持續監督工程如期如質完成。

(中時 )