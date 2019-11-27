共諜「王立強」案引發軒然大波，有人在網路上流傳一張民進黨副秘書長林飛帆之前的聚餐照片，指其中一人就是「王立強」。林飛帆27日上午與民進黨發言人李晏榕前往刑事局，對轉傳散布照片的1、20個帳號，分別提出加重毀謗、社會秩序維護法、變造文書等告訴。

林飛帆在進入刑事局前表示，這幾天臉書與LINE不斷轉傳一張他在2017年1月與香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員羅冠聰、王丹等人聚餐的照片，過程中有人還加了一段民進黨跟共諜「王立強」有所關聯性的證據。但照片中被指為「王立強」的人，其實是香港立法會議員姚松炎的助理李志榮，這幾天他與李志榮聯繫，李對此事感到很詫異，不知為何會被指是「王立強」。

林飛帆表示，諸如此類很多錯誤的訊息在網路流竄，將對選舉造成重大影響，因此對造謠散布者提告，不再姑息。

李晏榕表示，貼文指稱民進黨有給共諜金援與金錢，又利用林飛帆的身分來連結，讓人誤解民進黨與共諜是有聯繫，這些不實的假訊息，已經涉及違反社會秩序維護法、變造文書等罪嫌，因此代表民進黨主席卓榮泰提告。

(中時 )