路透27日報導，大陸商務部部長鍾山最新接受中共中央機關報《人民日報》專訪稱，大陸國家主席習近平在國際進口博覽會上宣布的新開放舉措，是大陸宣示擴大開放決心的延續和深化，商務部等將推動盡早落地見效，加強分工協作，推動進一步降低關稅和制度性成本。

《人民日報》周三引述鍾山的話說，大陸商務部將會同有關部門，加快培育一批進口貿易促進創新示範區。推進自貿試驗區和自由貿易港建設；放寬市場准入，繼續縮減負面清單；推動共建「一帶一路」高品質發展。

鍾山表示，商務部將深化多雙邊經貿合作；支援世界貿易組織（WTO）必要改革，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）早日簽署生效，加快中歐投資協定、中日韓自貿協定、大陸-海合會自貿協定談判進程，積極參與二十國集團（G20）、亞太經合組織（APEC）、金磚國家（BRICS）等機制合作。

路透稱，習近平於11月初參加在上海舉行的第二屆大陸國際進口博覽會開幕式上表示，經濟全球化是歷史潮流，建議共建開放合作的世界經濟，各國經濟融合是大勢所趨；各國面對矛盾和摩擦，協商合作才是正道；要堅持以開放促發展，堅決反對單邊主義、保護主義。

(中時 )