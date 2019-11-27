民眾黨立委參選人蔡宜芳25日上中天節目《新聞龍捲風》直言，「台灣除了有共諜，難道就沒有CIA（美國中央情報局）嗎？」，並嗆檢調怎不查民進黨立委參選人吳怡農送的肥皂有沒有超過15元。台北市長柯文哲27日表示，講100句話，沒辦法每句都對，他媽媽每次說吃飯都咬到舌頭，就當她咬到舌頭就好。

媒體詢問，子弟兵蔡宜芳在節目上疑似影射吳怡農用肥皂賄選，並嗆檢調單位敢查嗎？15元肥皂敢用嗎？柯說，這個肥皂賄選，他不曉得，現在肥皂一塊多少錢也不曉得，但差不多啦，他以前1塊肥皂都洗頭、洗身體，最後順便洗衣服。

對於蔡宜芳的言論是否引發爭議？柯說，講100句話，沒辦法每句都對，他媽媽每次說「吃飯都咬到舌頭」，就當蔡宜芳咬到舌頭，這樣就好。

針對柯文哲曾說香港事件，大陸不要每次都覺得是CIA涉入，但蔡宜芳卻說除了共諜案， CIA難道沒涉入台灣選舉，和柯的論述似乎相反。柯說，所以咧，這個反正在台灣什麼都有，共諜案他覺得是這樣，國際上有間諜活動，這是廢話、一定有，但我們還是保持客觀態度，等待調查結果出來。

媒體問，蔡宜芳講完爭議的話就不見、找不到？柯反問「不然講完有爭議話題還要讓妳找到？她有這麼笨嗎？」，媒體追問是否覺得底下的人都一直出包？柯說「這很正常」。

不過，蔡宜芳也在臉書發文澄清，認為只要是任何外國勢力，企圖介入台灣國家安全及內部政治選舉事務，我們就必須得防範必須得調查，不單單只是指中國或是美國，且在任何司法程序判決前，都不能對於個人或媒體進行政治及網路輿論審判，包含今天自己在網路所遭受的霸凌及攻擊。

她還說，另外她必須向吳怡農道歉，自己並不知道肥皂是民主進步黨70個區域立委人人都有，並非只有吳怡農有，而肥皂無論是10元或15元，對於她這個只有面紙可以發的候選人而言，都是無法想像的！如果可以完整的把話看完，絕對知道，重點不在於肥皂的價格，而是在於選舉經費的多寡。

(中時 )