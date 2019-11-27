為台灣奉獻一生的畢嘉士醫師於11月15日逝世、享壽93歲。追思禮拜將於12月13日在屏東基督教醫院舉行，由畢嘉士基金會與其創辦的「屏東基督教醫院」、「屏東勝利之家」聯合舉辦，並邀請畢醫師的台灣友人、同事與病友齊聚，共同緬懷畢醫師對台灣醫療與弱勢照顧的貢獻。

1954年，28歲的畢嘉士醫師在挪威協力差會派遣下，帶著新婚妻子遠從挪威來到台灣。最初服務於台北樂生療養院，之後也參與創辦了屏東基督教醫院，以及台灣第一個照顧小兒痲痺及身心障礙兒童的「勝利之家」。在台行醫30年，畢嘉士為終結痲瘋病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻極大。

60年代台灣人民遭受小兒麻痺疫情威脅。畢嘉士從美國進口沙賓疫苗，免費幫屏東地區4000位孩童接種，這是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。為病童的未來著想，畢嘉士於1963年在屏東籌設台灣第一個小兒痲痺兒童之家「勝利之家」，提供病童生活照顧、物理治療，請專人製作拐杖和專屬支架，讓孩子免於爬行之苦，並在此接受教育。

直到1984年，畢嘉士才退休返國，結束他在台灣三十年的奉獻歲月；1998年，他又曾再度來台，在醫師人力缺乏的恆春基督教醫院，短期支援。雖然捨不得台灣，期許以他為名成立的基金會，可以像他當年奉獻服務台灣，除了關心台灣弱勢長者，也把這份愛送往世界其他需要幫助的國家馬拉威。

畢嘉士曾獲台灣醫療奉獻獎、屏東榮譽縣民、台灣外交之友等榮譽；在挪威，更獲得國王頒贈「聖歐拉夫勳章」（The Medal of St. Olav），表彰他在醫療宣教上的貢獻。

(中時 )