台東「公東高工」師生共同製作「主顧聖母堂」教堂椅、聖體櫃、主禮襄禮椅等用品，捐給靜宜大學主顧聖母堂。（陳世宗攝）

「公東高工」家具木工科師生從木材取材，需不停搬運、費時耗工；砂紙打磨等過程最為費心。（陳世宗攝）

由瑞士籍錫質平神父於1960年所創辦的「天主教台東縣私立公東高級工業職業學校」家具木藝中心與木工科師生，千里迢迢繞了半個台灣，為即將於12月6日落成祝聖的靜宜大學「主顧聖母堂」，製作教堂椅、聖體櫃、主禮襄禮椅等用品，獻上最好的祝福及禮物。

公東高工展現技職教育特色，也傳承台灣工匠的精神！靜宜校長唐傳義表示，該校為美國主顧修女會創辦，透過靜宜興建「主顧聖母堂」的教堂椅等木作需求，提供公東高工學生「做中學」舞台，是最好的正向循環。

「公東高工」創校時，錫質平神父為改善當時居民生活，學得一技之長，他克服萬難，到處奔波募款籌劃，邀請德國、奧地利及瑞士優秀技師設立「家具木工科」，採德國師徒制，並與國際先進師資和設備接軌，以提升偏鄉學生競爭力，也讓學生技藝有機會被外界看見。

「這是歷史上重要的一刻！」公東高工木藝中心主任張家瑞感謝靜宜大學給予機會，讓師生共同參與製作「主顧聖母堂」教堂椅、聖體櫃、主禮襄禮椅等用品，從設計到完工歷經半年，動員二、三年級超過30位學生，並由2位老師及6位學生，實際至靜宜進行最後組裝工作，不僅展現學生深厚技能，也從中培養自信！

張家瑞指出，為更瞭解彼此想法，他多次親自到台中進行溝通協調，尤其靜宜大學非常重視神學、設計兼具藝術美學，這令他印象深刻。公東高工家具木工科三年級陳敬佑表示，感謝老師提供難得的機會，在老師耐心的訓練及教導中，增進技能，收穫滿滿。看到教堂椅完工時，幾個月的辛苦及付出都值得。

公東高工展現技職教育特色，也傳承台灣工匠的精神！（陳世宗攝）

家具木工科陳伯帆說，木材取材時，需不停搬運，費時耗工，很辛苦；砂紙打磨的過程則最為費心。完成後，感覺非常完美，很有成就感！吳宗賢表示，過程中深刻感受到夥伴的向心力，也特別感謝老師犧牲休息時間的教導！為呈現最完美作品，大家不斷反覆檢查，直到完成教堂椅時，一切努力都值得。

(中時 )