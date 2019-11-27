英國艾塞克斯郡（Essex）10月23日發生冷凍貨櫃車命案，警方在貨櫃內發現39具屍體，死者全為越南人。越英兩國相關機構配合調查並查明死者身分，今天把首批16名遇難者遺體運回越南。

英國與越南當局11月初證實死者全為越南籍偷渡客，大多數遇難者來自越南中部省分。

快訊新聞網站今天報導，運載首批遺體的越南國家航空公司航班今天凌晨抵達河內內排國際機場（Noi Bai），救護車等車隊與相關人員在場待命，將遺體運載回家，交給家屬處理善後事宜。

報導指出，這批遇難者來自義安（Nghe An）、河靜（Ha Tinh）和廣平（Quang Binh）等3個中部省份。

河靜省甘綠縣（Can Loc）人委會副主席裴輝強（Bui Huy Cuong）表示，當地有8名遇難者，縣政府安排了車輛與人員等隊伍前往內排國際機場運回遺體，「基於安全考量，遇難者家屬不准跟隨」。

許多遇難者家屬表示，在運載遺體的車輛距離住家幾個小時車程時，政府人員將聯絡通知，讓家屬做準備。

越南政府指出，39名遇難者當中有21人來自義安省，河靜省10人，廣平省和海防市（Hai Phong）各有3人，順化（Thua Thien Hue）和海陽（Hai Duong）2省各有1人。事發後，越南警方介入調查此案，目前共逮捕11名涉案人士。

越南外交部日前發出通報，將死者骨灰運回越南的費用為1370英鎊（約新台幣5萬4000元），而運送遺體的費用則為2208英鎊。越南政府協助家屬將死者骨灰或遺體運回越南，運送費用由政府預支，但死者家屬事後有責任還給政府。

不過，越南一名女大亨近日捐款給遇難者家屬，幫助他們承擔運回親人遺體的費用。

(中央社)