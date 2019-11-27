苗栗縣警竹南分局26日在桃園市觀音區查獲槍毒工廠，逮捕鄭姓女主嫌。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警竹南分局26日在桃園市觀音區查獲槍毒工廠，查扣改造霰彈槍，初驗具有殺傷力。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警竹南分局執行選前治安肅槍行動，26日上午會同海巡及桃園市警等單位，循線在桃園市觀音區一處農舍搜索，查獲內有大批改造槍械、子彈及工具的槍械工廠，現場另搜出海洛因、安非他命等毒品，經過初驗，其中霰彈槍以及金牛座改造手槍具有殺傷力，警方共逮獲主嫌鄭姓女子以及另3男1女，除將5嫌依法採尿送驗以外，並擴大追查槍毒來源中。

竹南警分局日前獲報桃園市觀音地區，有人非法改造槍械販售圖利並持有大量毒品，分局長張文川經層報局長翁群能後，會同台中第3海巡隊及桃園市警大園分局組成專案查辦，26日上午持桃園地檢署察署核發的搜索票，前往觀音區一處農宅執行搜索，破門攻堅入內，順利控制在屋內3男2女後展開搜索。

專案人員在屋內查獲鄭姓女子涉嫌持有改造金牛座手槍1把、改造霰彈槍1把、改造子彈5顆、改造手槍半成品2把、槍管半成品4支、空彈夾2個、空彈殼、彈頭、火藥及改造工具1批。另查扣海洛因1包、安非他命7包，重約200公克、電子磅秤3臺、吸食器3組、夾鏈袋1大包，現場另有胡姓、梁姓、廖姓及李姓等3男1女在場，也一併帶回調查，詢後將鄭女依依槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例移送桃檢署辦。另在場4人則依法採尿送驗後請回。

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