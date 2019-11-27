經過一年多之後終於在拓荒者落腳的「甜瓜」安森尼，在接受《The Athletic》知名記者查拉尼亞的專訪時表示，「在沒有球打的那段失業日子的確很難熬，但即便如此，我也不曾開口要求好友詹姆斯與韋德出手幫忙。」

眾所周知詹姆斯、安森尼與韋德同為2003年黃金梯次，三人的交情相當深厚，過去一年不時傳出安森尼與詹姆斯、韋德碰頭，但湖人和熱火最終都沒有接納安森尼。

安森尼說，「談到友情，我從來不會將個人的事情與友情混在一起，我也不會打電話給朋友，然後告訴他我需要哪些東西，你能幫我嗎？我不會做出這種事情，至於自己的處境，即便是那麼不堪，但我仍會選擇自己來處理，掌控你能掌控的事情。」

安森尼最終與拓荒者簽下1年215萬美元老將合約，截至目前為止出賽4場，平均上場時間29.8分鐘，場均16.0分、5.2籃板、1.8助攻，帳面成績與巔峰時期的安森尼有一段很大差距，但目前還是他的調整期，預料等到他融入球隊將可爆發出龐大攻擊能量。

(中時電子報)