日前蔡英文總統宣布「0-6歲國家一起養」政策，被質疑是拿香跟著拜，對此，衛生福利部部長陳時中27日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪表示，這樣的政策已經在做了，蔡總統也已經宣告了，沒有跟著拜、不跟著拜的問題，因為這是既定的方向。

(中時 )