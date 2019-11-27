0-6歲國家養 陳時中：既定的方向 12:342019/11/27 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日前蔡英文總統宣布「0-6歲國家一起養」政策，被質疑是拿香跟著拜， 衛生福利部部長陳時中（圖）27日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪表示，這樣的政策已 經在做了，蔡總統也已經宣告了，沒有跟著拜、不跟著拜的問題，因為這是既定的方向。（劉宗龍攝 ） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前蔡英文總統宣布「0-6歲國家一起養」政策，被質疑是拿香跟著拜，對此，衛生福利部部長陳時中27日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪表示，這樣的政策已經在做了，蔡總統也已經宣告了，沒有跟著拜、不跟著拜的問題，因為這是既定的方向。 (中時 ) #政策 #問題 #衛生 #國家 #方向 #蔡英文 #總統 #陳時中 #國家養 #既定方向 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文基隆冒雨輔選 港媒：蔡出現少見動作 05:072019/11/23 政治 藍軍應先下架蔡英文或吳敦義？網路投票竟一面倒 21:102019/11/23 政治 范雲7字嗆柯文哲 黃士修笑翻：親手桶了小英一刀 22:222019/11/23 政治 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 韓國瑜民調低？ 專家預言：好戲在最後50天 03:282019/11/24 政治 不忍了！周錫瑋：蔡英文動用國家機器賄選？ 08:142019/11/24 政治 托育政策拿香跟拜？蔡英文：是現在正在做的方案擴大 12:462019/11/24 政治 拚2020 蔡英文：未來還有更多政策一一端出 19:502019/11/24 政治 誰來為我把真相說明白 04:102019/11/25 財經焦點 假共諜映照出蔡英文謊言治國 04:102019/11/26 論壇廣場 生活熱門新聞 高以翔驚傳猝死 醫揭背後主因 - 生活 火鍋浮出的白色泡沫很髒？醫曝驚人真相 - 生活 台人最恨的便當菜 第1名挨轟毀掉所有美食 - 生活 北冕颱風生成路徑曝光 專家：恐又大又強 - 生活 下周三起戒備 氣象局曝北冕侵台關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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