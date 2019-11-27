連俞涵跟李屏瑤相識多年，共通點也頗多，除了皆畢業自臺北藝術大學，也都是作家，喜歡雕琢字句，可以交流對文字創作或日常生活的感受。此外，都是貓奴的兩人，還有林予晞、鄭宜農及温貞菱等一票同溫層藝人朋友。

三十五歲的李屏瑤，出版過小說《向光植物》和劇本《無眠》等，作品都與性別或同志議題相關。她曾以《家族排列》獲得台北文學獎優等獎；二○一八年以《同志百工圖》入選台北文學年金；今年出版的散文集《台北家族，違章女生》，則是記錄自己的人生故事，並分享她向母親出櫃的歷程。

連俞涵（右）、李屏瑤（左）有不少共同的好朋友，例如林予晞（中）。（圖／翻攝自李屏瑤 IG）

打扮中性的李屏瑤，自封「美女作家」，挑戰外界對於性別的標籤分類。她在新書介紹中寫道對性別框架的感受：「身分證數字開頭為二，非典型女生樣，過三十歲不婚不嫁，其他人都以譴責的目光望向你，這樣的我，感覺像是大家族裡的違章建築，容我以鐵皮加蓋的角度，寫冷暖分明的成長觀察。」

巧合的是，連俞涵從小學就有不婚、不生的想法，她認為與其被婚姻或小孩綁住，不如過得自由點，好好愛自己就好。她也認為談戀愛不分性別，自己也嚮往擁有很純粹、浪漫的愛情。

出道前的連俞涵，曾為女同志雜誌《LEZ》拍攝過封面及內頁照。（圖／翻攝自連俞涵臉書）

除了在幾次的訪問中，透露過保留與同性戀愛的可能，連俞涵也在戲裡談過幾段同志情，像是同志電影《窩在妳的情慾裡縱火》、同志純愛短片《失物招領》和藝術短片《Solitude》；出道前的她，還為女同志雜誌《LEZ》拍封面照。連俞涵說過，她曾為同志角色做功課，試著體會同性的愛情，發現自己不排斥，也覺得演起感情戲，對手是男是女並無差別。

本刊求證連俞涵，其出版社代為回覆：「少女展是和俞涵和一位學姊一起去看的，俞涵平常都和很多朋友一起去看展覽，就是朋友這樣而已。」至於與學姊李屏瑤是否為情侶關係？出版社再度表示「就是朋友」。而她們是否共遊日本？出版社表示：「俞涵去日本是忙著準備下一本書的內容，可能是一起去搜集資料，畢竟她們都從事文字工作。」

(中時電子報)