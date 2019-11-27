中共10/1大閱兵無人作戰第1方隊

近年來解放軍的無人機隊不斷壯大，10月1日中共建政70周年大閱兵中，令人目不暇給的無人機方隊便證明了這點。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網27日報導，中方的無人機技術不斷精進，有些已可與西方無人機並駕齊驅。

中高空長程（Medium-Altitude Long- Endurance，MALE）無人機

這類無人機實用升限為9,000米，續航時間至少可達24小時。解放軍現役的中高空長程無人機主要有3款，其中BZK-005同時服役海、空軍，裝備了光電感測器。據《南華早報》（South China Morning Post）先前報導，起碼從2013年開始，它就在東海附近作業。2016年時另有消息傳出，解放軍已在南海永興島部署這款無人機，而這兩個海域都有主權爭議問題。

「強力支援」攻擊—2、「精準打擊」攻擊—11、「隱形殺手」反輻射無人機

而攻擊-1與攻擊-2中高空長程無人機具有打擊功能，兩款都裝備了光電轉塔，能發射小型空對地飛彈，如KD-9/10雷射導引反坦克飛彈。由於攻擊-2較大，因此能攜帶較多彈藥，並據信裝備了合成孔徑雷達，以進一步提升目標搜索力。而一般認為，攻擊-1和攻擊-2分別相當於美方的MQ-1與MQ-9無人機。

然而，解放軍現役的BZK-005，攻擊-1與攻擊-2究竟有幾架不得而知，但可以確定的，就是遠比美國現役的中高空長程無人機少。

解放軍10/1大閱兵無人作戰第3方隊

(中時電子報)