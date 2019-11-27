2014年爆發太陽花學運，學生占領行政院被警方驅離，台北地方法院卻判警方敗訴須國賠，北市府27日將決定是否上訴。台北市長柯文哲今日受訪表示，原則上會上訴，現在把整個卷宗讀完，沒有證據說這些學生受傷是警察造成的，警察當然不服氣要上訴。

柯文哲表示，太陽花學運原則上會上訴，主要是台北市副市長黃珊珊副在負責這案子，我們也把2015年不上訴的案子拿出來對，若有明確的證據，比如有影像錄影，警察有責任的話，我們就不上訴。

柯文哲說，但這10人中，並沒有直接證據，要把這10個CASE拿出來看，若沒有直接證據就不上訴，但到現在把整個卷宗讀完，卻沒有證據說這些人受傷是警察造成，我們上訴後，會把這事釐清一遍，我們從頭到尾標準是一致的。

柯文哲強調，他在議會講很多遍，這是歷史事件、政治案件，若要不上訴的話，兩邊都不要上訴，但今天不公平的是，學生那邊都不上訴，警察要上訴，這樣警察當然不服氣。

至於北市決議明年7月「全國單一且自住房屋稅」從1.2％調降至0.6％，柯文哲說，這是我們的理念，這本來是既定政策，房子分兩種，一個是用來住、一個用來炒，若你只有1棟房子且戶籍也在那、全家住那，房子就是必需品，不應當課稅，從1.2降至0.6％，降一半就這樣；若是一大堆房子拿來炒，就要增加，這很簡單道理。

(中時 )