明年大選最受關注的政治議題，不只有大選！公民監督聯盟26日公布立法院第9屆第8會期的全體立委在所屬委員會發言情形。竟驚人的發現，民進黨新北市三重區立委余天，竟然掛蛋，發言0次。讓不少網友怒轟，「垃圾」、「他又忙著愛台灣啦」。

據公民監督聯盟26日公布統整的數據。有不少立委為了拼選舉、勤跑攤，上台發言質詢次數寥寥可數，公督盟調查「立法院議事委員錄影發言影片」統計截至11月22日(五)下午1點。

公督盟發現，第八會期所屬委員會發言影片低於5則的委員共有6位，分別為余天(民)0則、沈智慧(國)1則、林岱樺(民)3則、邱議瑩(民)4則、許淑華(國) 4則、徐志榮(國) 4則。公督盟希望藉由公布各委員會委員發言影片統計，呼籲這幾位立委儘速回立法院處理議政！

公督盟的新聞稿指出，公督盟執行長張宏林指出：「公督盟呼籲立委們，第八會期尤其是審理明年度預算的重要會期，中央政府兩兆多的總預算、國營事業營業及非營業部份五兆多的預算，至今仍未審查完竣，這是相當嚴重，需嚴肅面對的問題」。

網友在批踢踢論壇留言。(圖/截自 PTT論壇)

相關新聞轉貼至批踢踢論壇。不少網友大感傻眼！「有黨證 有台灣價值 0次又怎樣？」、「選他根本浪費錢！」、「余天上質詢台，應該一句話都說不好吧」、「余天就選舉用的」、「唱歌代替質詢不好嗎？」、「第一名連最基本的數字都沒有的，肯定夠爛」、「後面的兩個也都是DPP的」、「只唱唱歌、站站台躺選，垃圾民進黨」、「黨證無敵」、「他又忙著愛台灣啦？」。

(中時電子報)