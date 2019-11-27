許多人愛用肥皂洗澡，不過肥皂的種類繁多，常讓人難以抉擇。而昨天就有網友貼文詢問，你家都用哪款肥皂？綜合網友的回應，眾人一致推這款神皂，CP值超高，平均1 顆不到 10 元」。

昨天有網友在PTT上PO文表示，家母生性勤儉都用廢油自製肥皂，但有些女生偏好使用比較貴的高及肥皂，請問用高級肥皂洗澡爽度有沒有比較高？多少錢的沐浴乳或肥皂才是品質好的？

貼文曝光後，吸引大批網友討論，「我都用施巴」、「Lux俗又大碗」、「日本大阪的牛乳石鹼 赤箱」、「里仁 柚子皂」、「沒味道的南僑水晶肥皂」、「Dove 德國製 4塊89元真心推薦」、「花王好用，泡沫多又細」、「Lux 6顆不到50元，超便宜的」。

而綜合網友的回答後，發現大家最推的是「Lux 」，「一顆不用10元」、「Lux很好用」、「Lux爽爽用！便宜」、「lux好像最大眾化,便宜好用又香香der」。

也有少數的網友表示，相較Lux的肥皂，還是更愛水晶肥皂。不過，據今年8月《台灣事實查核中心》指出，水晶肥皂屬於強鹼，清潔力極強，雖然成分上可作為沐浴肥皂用，但乾燥肌或敏感肌的民眾使用，恐過敏，甚至產生接觸性皮膚炎。

(中時電子報)