在大陸實施惠台「31條措施」以來，在稅收優惠方面、資金補助方面，給台商帶許多實質幫助。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，在稅收優惠方面，江蘇省有1099家台資企業被認定為高新技術企業，同等享受減按15％征收企業所得稅，合計減免稅值達到近100億元人民幣。浙江省有1154家台資企業享受到各項減稅降費政策。福建、湖北等地也分別有數百家台資企業享受到了相關稅收優惠。

在資金補助方面，朱鳳蓮表示，浙江省寧波市群創光電利用台企重點實驗室政策，享受到保稅區技改補助約超過3300萬元。江蘇省多家台企獲得了省科技成果轉化專項資金、省科技資金資助共計1750萬元。福建省有50多個台資企業的技改項目享受到專項資金支持。

朱鳳蓮指出，在深化金融合作方面，中國銀聯在台灣地區開展銀聯卡受理、互聯網支付、移動支付等業務，當地有21.2萬家商戶和2.7萬台自助提款機受理銀聯卡，受理覆蓋率分別為90％和99％，超過1.36萬家商戶支持銀聯二維碼。

而中國銀行與兆豐銀行、上海銀行與富邦銀行分別籌組銀團貸款，為台資企業提供融資支持。

(中時 )