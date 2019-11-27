針對台獨聯盟25日公布的2020大選民調，台灣基進差1％就有機會政黨票破5％門檻，建議台派選民可以將政黨票投給台灣基進，增加立院台派席次。台灣團結聯盟今召開記者會表示，「台派在立院席次要增加，政黨票要投台聯」，並批評用操弄民調的手法，扼殺其他台派小黨生存空間，這是哪門子抗中保台。

台聯文宣部主任潘厚勳指出，2016年選舉台聯政黨票雖未過5％，但仍有2.5％支持度，明年立委選舉，台聯為不瓜分台派陣營選票，不推區域立委參選人，專攻政黨票，反觀台灣基進，在民進黨禮讓台中第2選區給基進年輕優秀的陳柏惟，台灣基進為搶攻政黨票，仍推區域立委瓜分民進黨票源影響選情，哪個黨顧大局，哪個黨自私自利，相信選民會做出選擇。

前立委周倪安表示，各政黨爭奪政黨票同時，呼籲不要用假民調欺騙選民，透過假民調方式拉抬政黨票，扼殺其他台派小黨生存空間，這樣操作方式令人無法接受。

台聯指表示2016年前主席黃昆輝為提拔年親人和基進側翼，不僅把陳奕齊排不分區第一名，還提供近700萬元的選舉經費給基進側翼，但敗選後陳奕齊隨即指責台聯不是，台獨聯盟如今發出這份影響選民投票行為的民調，非常不可取，呼籲台派站在一起，一同面對共同敵人中共。

潘厚勳說，2016年擁有3席不分區的台聯，民調稱僅剩不到1％支持度，時代力量自稱民調有13％以上，結果時力政黨票僅得到6.1％，台聯在各種不利情況下得到2.5％，近期在香港反送中、共諜案發酵下，黨內民調已過3％，距離跨域5％門檻僅缺臨門一腳，呼籲選民不要受到各式民調影響，政黨票支持台聯，讓國會增加台派席次。

(中時 )