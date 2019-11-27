◎高以翔急救宣告不治 享年35歲

35歲男星高以翔今（27日）凌晨錄浙江衛視《追我吧》發生意外，他在「你追我逃」環節時，傳出高以翔跑著跑著突然暈倒，經過現場急救趕緊送醫，截至發稿前，經紀人未對外回應，但現在不幸傳出，高以翔搶救無效辭世，享年35歲。

◎韓民調痔瘡論 柯爆：我20年前也有

國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，26日在台東竟諷刺說「得民調得痔瘡，要得民心才能得天下」。台北市長柯文哲27日表示，在醫學上這是沒有道理，實在看不懂邏輯，通常塞劑塞一塞就好，吃綠豆粉很有效，並突然自爆「但我絕對不是看民調得來的，20年前有…」，讓媒體笑翻傻眼。

◎共諜案于美人5問 狂掃一票韓粉

據澳洲媒體報導，一名自稱在香港、台灣、澳洲擔任間諜的中國大陸特務王立強（Wang William Liqiang），日前向澳洲投誠，爆料大陸企圖干擾台灣2020總統大選，2018年更曾提供韓國瑜高達2000萬人民幣。韓動怒說重話，王也傳出詐欺犯身分；親民黨總統參選人宋楚瑜發言人于美人嗆辣5問蔡政府，讓一票韓粉拍手叫好，就連在座台南市議員謝龍介也點頭大讚。

◎核三廠冒白煙巨響 台電：氫氣外洩

位於屏東恆春的台電核三廠上午無預警冒出大量白煙，同時發出了巨響，聽到聲響的民眾，紛紛以為核三廠內發生狀況，甚至以為是核三廠內有機組爆炸，一時氣氛相當緊張。

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(中時電子報)