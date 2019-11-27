國民黨總統參選人韓國瑜。（胡健森攝）

韓國瑜27日前往宜蘭縣冬山鄉天照宮上香祈福，受到大批群眾的熱情迎接。（胡健森攝）

韓國瑜27日前往宜蘭縣冬山鄉天照宮上香祈福，受到大批群眾的熱情迎接。（胡健森攝）

國民黨總統參選人韓國瑜27日走訪宜蘭，這也是韓國瑜正式登記為總統參選人之後，第一次到宜蘭，他除了向宜蘭縣民請託拜票，同時也傾聽漁民及各行各業的心聲，在先與漁民朋友進行一場座談會後，韓國瑜隨即轉往主祀玉皇大帝的冬山鄉天照宮上香祈福，受到大批群眾的熱情迎接。

即使宜蘭的天候不佳，又濕又冷，而冬山鄉又是綠營傳統的大票倉，但依舊湧入大批力挺韓國瑜的民眾前往加油，爭睹韓國瑜本人一面，「韓國瑜凍蒜」、「台灣安全、人民有錢」、「庶民選總統、總統選庶民」的口號聲不絕於耳。

韓國瑜表示，不管是玉皇大帝還是總統、甚至村里長，大家都只有一個目標，就是讓老百姓安居樂業，他絕對不敢忘記擔任任何的公職都是要照顧民眾，如今台灣到處叫苦連天，百姓過得很辛苦，因此特別在玉皇大帝面前虔誠地立誓，只要順利當選，一定會一心為百姓打拚，讓「台灣錢淹腳目」的光榮時刻再度來臨。

(中時 )