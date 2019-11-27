周刊再報導指韓國夫婦買新板特區「東方明珠」，涉及逃漏稅被國稅局要求補稅，且訴願遭駁回。韓國瑜競總發言人葉元之上午解釋，當初是委託會計師申報，因計算方式改變被要求補稅，「是一般小老百姓常遇到的問題」，硬冠上「逃漏稅」是人格抹殺，真要講，蔡英文總統的哥哥買假發票被罰一千多萬元，才是真正逃漏稅。

葉元之上午回應周刊報導表示，當初李佳芬姐繳稅是委託會計師處理，會計師依據國稅局當時核定的稅額定出繳稅金額，照金額去繳，過了五、六年收到國稅局補稅單，發現是用另一種計價方式。因會計師認為當初也是用國稅局的算法，只是後來改變算法產生不同稅額，中間有爭取權益的空間，因此就去提訴願。

他強調，這就是一般小老百姓會遇到的問題，繳了稅之後，國稅局認為算法不同，要求補稅，這是大家常遇到的，絕不是逃漏稅，「這種事硬要冠上逃漏稅，是很不好的人格抹殺。」若真要這樣講，蔡英文的哥哥過去曾買假發票，因此被罰一千多萬元，那種行為才真正是逃漏稅。

至於韓夫婦買東方明珠是否炒短線？葉元之說，韓夫婦房子買進賣出都公布，這部分就交大家公評。

媒體也追問，韓夫婦的家族買賣房子之間，有無贈予稅問題？葉元之說，選舉不用到抄家滅族，有關韓國夫婦的房子都已經完公布，他們的家人不是公眾人物，競總就不回應了，否則若要用相同標準檢驗，蔡英文有十個兄弟姐妹，財產非常、非常、非常得多，若要這樣，就講不完了。

(中時 )