台中市長盧秀燕及衛生局長曾梓展一起公告自明年元旦起市內超商、連鎖咖啡廳等1385處騎樓、庇廊公告禁菸，且在106處熱點超商及咖啡廳啟用「無菸語音提示系統」。（馮惠宜攝）

「不只管空污，也管抽菸！」台中市長盧秀燕27日出席台中市超商咖啡店騎樓及庇廊公告禁菸記者會，除公布台中市8大超商、咖啡騎樓1385處騎樓及庇廊自109年元旦起禁菸，還公開全國首創「無菸語音提示系統」，超商店員透過一鍵按扭就能啟動騎樓禁菸宣導，盧秀燕自豪「富市台中，健康新生活，她不只是管空污而已」。

台中市衛生局27日上午盛大在西屯區一家全家超商七張犂店舉辦「台中市8大超商、咖啡騎樓公告禁菸」記者會，台中市長盧秀燕及衛生局長曾梓展一起出席，除公告自明年元旦起，台中市內統一、全家、萊爾富、OK等四家超商，以及美廉社一家超市，還有星巴克、路易莎及85度C等三家連鎖咖啡廳等1385處騎樓、庇廊公告禁菸。

另為避免店員在規勸時發生衝突，台中市也首創店內按鍵啟動戶外無菸語音提示系統，在106處熱點超商及咖啡廳用廣播提醒癮君子不能抽菸，否則將開罰一萬元。

(中時 )