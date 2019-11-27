宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。（吳康瑋攝）

好大的看板！民進黨基隆市黨部於26日凌晨在愛三路與仁四路路口，高高掛上一個選舉看板，意旨國民黨立委參選人宋瑋莉為「基隆地產王」，上面還寫道「156筆土地、14筆建物」。宋瑋莉27日上午召開記者會控訴，現場聲淚俱下悲痛的說「你們為何要這樣傷害我」，並亮出財產申報書來澄清財產多為繼承而來，指出民進黨醜化自己。民進黨基隆市黨部說，從事政治的人，本就該受眾人監督。

宋瑋莉率先拿出財產申報書，指出自己都按時繳稅，絕對沒有延遲，這些繼承案都是由他的公公林文龍還沒當議員前就已經購買的土地，並非不法所得，而155筆繼承的土地中，全都是持分的，僅有一筆是自建，且只有28坪，她說道「你們為何要這樣傷害我，瑋莉繼承155筆土地」說到一半，泣不成聲，難過到一句話說不出話來。

韓國瑜競辦策略小組成員前立委謝國樑接著表示，他自己打過三次的選戰，但從來沒有把對手的肖像拿來惡意的醜化使用，他也必須說，他的對手在這三屆之間，都只有針對議題，無論多麼激烈的競爭，都只有針對議題來指責控訴、回答，從來沒有用惡意、經變造的照片，來刻意的抹黑醜化攻擊。他接著說，，他身為一個母親、一個阿嬤，卻遭到對手用如此醜陋的照片來抹黑，對任何一位女性候選人而言，都是非常的不堪且困擾。

謝國樑並指出，自己相信任何一個男性參選人的選舉看板包括立委蔡適應，都是非常明亮陽光暖男，那試問為什麼要將宋瑋莉的照片，如此的醜化、惡意變造，這已經明確的違反肖像權，是可以從民法來追求損害賠償的，並且刊登這個看板的機關，也是可以由民法肖像權來求償的。

黃希賢接著厲聲指出，「這已經不是民進黨第一次攻擊了」，他說，去年九合一選舉，在仁愛區黨團書記長張芳麗也遭到兩次的侮辱攻擊，但張芳麗以愛與包容來容忍，可是看到今天宋瑋莉遭到這樣的醜化，他提出質疑，民進黨是否只能以東廠的方法來攻擊，並用台語痛訴民進黨真的是「教壞囝仔大小」。

民進黨基隆市黨部針對宋瑋莉記者會發表3項聲明，一，公眾人物，從事政治的人，本就該受眾人監督，財產透明是最基礎的，架設看板未涉及任何法律問題。二，宋瑋莉一家二代出三議員，未曾聽聞有做什麼投資發大財，她是如何累積龐大地產房產，這是外界十分好奇的，她的理財術應該對外說清楚三，她自詡透明力量，有什麼不能說的？

民進黨基隆市黨部更指稱，照片僅僅去背，完全沒有刻意醜化，政治人物本應受檢驗，並指出，照片採用自市政府2018年6月29日，在潮境公園舉辦的聯合婚禮現場拍攝，更呼籲說「人美怎麼照都美，勿須否定自己」。

(中時 )