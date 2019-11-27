吳建豪（右起）、高以翔、藍鈞天（左）前不久剛聚會。取自臉書

35歲男星高以翔高大帥氣，在對岸演藝圈發展順遂，日前才到廈門出席金雞奬頒奬典禮，今(27日)凌晨傳出在錄浙江衛視《追我吧》節目時發生意外，大陸官媒《浙江新聞》證實「高以翔搶救無效去世」，搶救9小時後宣告不治，享年35歲。

據知高以翔的女友已隨高的經紀公司老闆王鈞、丘秀珠搭機前往浙江，而高以翔的屍體預計明天運回台北。丘秀珠稍早表示：「昨晚急救無效後，我們都必須緊急趕往當地，但高媽媽沒有簽證，所以今早緊急在處理。」

今凌晨3點多，微博網友爆出他在錄浙江衛視綜藝節目《追我吧》暈倒昏迷，據現場網友透露「現場的人一直在喊有沒有心跳，心肺復甦做了3分鐘都沒有醒來」，並說情況嚴重，補充表示「心臟停了3分鐘，心肺復甦15分鐘，有心跳了，現在送醫院了」，消息傳開後，網友都為高以翔集氣盼他度過難關，高以翔的友人接到噩耗後狂哭。

浙江衛視《追我吧》節目是拼體力的競技節目，宗旨是在你追我逃的比賽氛圍中突破體能極限，但現在卻出了意外，節目固定來賓有范冰冰的弟弟范丞丞、陳偉霆、黃景瑜及宋祖兒，而高以翔做為特別來賓錄製新的一集。

(中時 )