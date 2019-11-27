台中市議會國民黨團發起連署，書記長張瀞分表達強烈堅決反對中火放寬10％生煤許可量等，迫害台中人！（陳世宗攝）

行政院環保署發函給台中市政府，「開後門」讓中火燃煤許可量放寬10％！台中市議會國民黨團27日召開記者會，痛批民進黨政府「變本加厲」，踐踏地方自治權、踐踏民意，放任中火多燒百萬噸煤炭，讓台中人用「命」發電；市議員並點名「蔡英文、蔡其昌、林佳龍踹共」，揚言結合中彰投北上抗議！

市議會國民黨團書記長張瀞分說，600多萬民意公投反映以核養綠，但蔡英文總統不顧民意，背道而行。環保署前一陣子強硬通過台電在中火增加2部燃氣機組，國民黨團議員赴中火抗議，中央依然充耳不聞；現在「變本加厲」再讓中火增加百萬噸燃煤量，踐踏民意、讓台中人用「命」發電！

張瀞分痛批，立法院副院長蔡其昌不是台中人嗎？怎麼不在中央幫台中說話！前市長林佳龍任內通過的管制中火燃煤量的自治條例，現在去中央當高官，就可以說毀就毀嗎？

市議會副議長顏莉敏指出，中央給中火10％誤差值，台中人不接受也不承認，台中會結合中彰投縣市一起抗議，大家團結明1月11日下架民進黨的決心。陳政顯議員則說，民進黨打假球騙不下去，選前怕缺電所以開後門讓中火增加燃煤。

市議員賴義鍠表示，堅持捍衛台中地方自治權，堅決反對中火增加燃煤。李中則砲轟說，全台工廠在生產管理時誤差容許值多半介於2％-3％，中央卻開後門讓中火誤差值10％。台中市議會通過的生煤管制自治條例要求105/1/26「內」減煤40％，但林佳龍時期故意在許可證上玩弄文字，改成109/1/26「起」，縱放中火大量燃煤。

議員黃馨慧強調，「民進黨的非核家園害慘台中人！」民進黨用台中人的健康換他們的政權，「台中人不生氣嗎？」民進黨的立委在那裡，為什麼不幫台中人講話！張廖乃綸、楊正中、黃健豪指出，小英政府說台灣不缺電是謊言，民進黨執政之下，中火燃煤只增不減，唯有下架民進黨才能改變。

市議員吳瓊華、陳本添表示，減煤不容許有誤差操作量，減煤的量是前朝林佳龍定下，現在拿台中人的健康開玩笑，官逼民反，應結合中彰投北上抗議。

副市長楊瓊瓔認為，自治條例規定中火要達到減煤四成、1104萬噸的目標，市府絕對以最嚴格的態度面對處理，為市民進康把關。國民黨市議員今天出席記者會還包括李榮鴻、林榮進、林碧秀、陳文政、羅永珍、沈佑蓮、吳顯森等人，堅決反對民進黨的護航作為。

(中時 )