年來工作重心轉往中國大陸的台灣男星高以翔，今（27日）凌晨錄浙江衛視《追我吧》發生意外，跑動過程中突然暈倒，趕緊送醫後急救 9 小時無效已宣告不治，享年 35 歲。近年來高以翔曾經以陸劇《遇見王瀝川》收服一票大陸網友，他突然間驟逝的消息，也讓大陸網民震驚，瞬間在微博上衝上熱門話題第一名，吸引 2.5 億網友熱切關注。

根據新浪微博話題榜稍早統計，稍早前急救宣告不治的高以翔，引發了網友關注，#高以翔去世# 這個關鍵字瞬間攀升至熱門話題第一名，也佔據微博話題榜第二位，大陸網友討論度爆表。除了代表高以翔驟逝的消息令人備感震驚之外，也可以看出近年來他將工作重心轉往中國大陸後，努力的成績單有目共睹。

台灣藝人高以翔稍早前意外驟逝，「#高以翔去世#」關鍵字瞬間成為微博熱搜話題。(摘自新浪微博)

台灣藝人高以翔稍早前意外驟逝，本次事件的相關關鍵字都瞬間登上微博熱搜榜。(摘自新浪微博)

高以翔意外驟逝後，意外發生當時他正在錄製的綜藝節目《追我吧》，以及節目所屬電視台「浙江衛視」都成為微博熱搜話題。藝人是否在節目中過勞、節目中的比賽環節強度是否過高，都成為討論焦點。近期天氣多變，提醒網友們能夠多多留意自身身體狀態，若有不適，請盡速求助或就醫。

(中時電子報)