台大醫院今天幫翁小妹妹慶生，祝福她有更好的人生。鄭郁蓁／攝影

一名四歲翁小妹妹，兩年前只是單純皰疹，治療後卻併發腦炎導致嚴重後遺症「頑固型癲癇」，左腦不斷放電，導致每幾個小時就全身抽搐發作，最後只能癱瘓在床，台大醫院組成微創手術團隊，考量孩子還小，捨棄傳統需切除半個大腦，改以切開翁小妹妹左、右大腦連結的神經束，沒有切除任何腦組織，就讓她能重新站起了，創下全台第一個切開左右大腦連結的手術案例。

台大醫院這次與美國神經外科微創癲癇手術專家、美國芝加哥Lurie兒童醫神經外科主任Dr.Sandi Lam共同進行手術，手術前後歷時7小時，這種微創手術方式也是台大醫院第一次。

台大醫院外科部醫師楊士弘表示，翁小妹妹剛出生一切正常，在1歲半前發育都沒問題，2歲開始在玩耍時會突然意識呆滯，右側肢體還會抽搐，就醫診斷為腦炎導致頑固性癲癇，經抗癲癇藥物治療後一度狀況穩定，但3歲又惡化，整個人意識喪失，只能癱瘓在床上，甚至得靠胃管灌食，經抗癲癇藥物、抗病毒藥物、抗發炎藥物以及生酮飲食等方式都無效，只剩手術一途。

楊士弘表示，因為翁小妹妹左腦發炎，不斷放電，造成抽搐，須切除左腦，但發現只要切除兩腦間的連結，就能阻斷左腦傷害健康的右腦，因此七月五日，在內視鏡顯微鏡輔助下，打開6公分傷口，從大腦最上層切到最下層「斷開連結」，取代傳統需移除整個腦組織，大大降低出血、水腦風險也高。

不過，該手術會造成對側肢體無力，視野也會有所缺損，眼睛一半影像會看不到，但因原來的癲癇造成原本左邊腦部功能已經完全損失，楊士弘表示，若不開刀，左腦就會放電傷害右邊，造成整個腦性麻痺，整個大腦都會癱瘓，好處遠大於不開刀。

現在術後翁小妹妹從原本癱瘓在床，意識恢復正常，能由口進食，已經能坐起，與人互動，但因長時間癲癇造成腦功能退化，仍須積極復健。翁爸爸表示，非常感謝台大團隊積極尋找各種可能，回顧這兩年發病歷程，從一開始無助到急轉直下，人生好像卡在那裡，如今女兒開始緩步向前，雖然她的路註定別人辛苦，但人生有了重新開始的機會。

台大小兒神經科醫師范碧娟表示，癲癇盛行率05％~1％，但其中有兩成是靠藥物也無法控制的「頑固型癲癇」，當使用兩種以上都無法改善或是採用生酮飲食也無法改善即可考慮開刀。

范碧娟表示，翁小妹妹原本是單純皰疹，在外院治療完成後右腳抽搐，診斷為腦炎，接著引發癲癇，推測可能是皰疹病毒隱藏在神經節中，一旦免疫力太低就會攻擊人體，才會造成這麼嚴重的後遺症。

(中時 )