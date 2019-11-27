憲兵宣傳防範匪諜，配圖卻是一名外貌神似韓國瑜的男子被壓制在地。（陳宜民提供）

「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團昨日貼出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，圖中遭逮捕的人士外觀竟與韓國瑜一模一樣，國民黨立委陳宜民懷疑這廣告文宣是在影射韓國瑜是「匪諜」，痛批國防部違反行政中立，讓台灣花數十年的「軍隊國家化」破功，民主倒退嚕。

昨日晚間八點左右，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團張貼出一張今日莒光園地保防單元劇「佈憲」的宣傳照，圖中赫然出現一位藍色襯衫、光頭男士，遭到憲兵逮捕，隨後在網路瘋傳，憲兵在晚間10點左右刪除照片。

陳宜民說，「軍隊國家化」是台灣民主歷程中相當重要的一環，一直到2000年總統大選，中華民國在台灣首次政黨輪替時，湯曜明參謀總長發表聲明，明確主張國軍的立場與使命，服從民主政治選舉出的國家領袖與保衛國家安全等立場，才確立台灣軍隊國家化的目標，2007年陳水扁總統執政時期，立法院通過國防法與國防部組織法，將傳統的「國軍五大信念」「主義」與「領袖」省略，變成三大信念，但昨天我們偉大的國防部，似乎又把「領袖」給加回去了。

陳宜民批評，為了避免軍人干政軍隊應超越黨派，但民進黨藉著這一波共諜案，偷偷的讓國防部淪為政治打手，未來將會後患無窮，尤其憲兵具有「司法警察權」執法身分與警察相同，如果有既定印象要怎麼執法？

陳宜民說，共諜案的情況民進黨完全故意不說清楚，遭受調查的香港中國創新投資公司向心，昨日也並未被羈押、交保，僅諭知限制出境、出海，網路上的假訊息也絲毫不做澄清，現在甚至讓憲兵與政戰介入大選，對全台灣人做「政治工作」，顯然我國的轉型正義完全是失敗的，只是讓軍隊轉彎沒有轉型。

陳宜民認為，憲兵原本發的圖文裡面還說，「近年中共無所不用其極，窺探國軍事機密，全體官兵都必須加強敵情與安全觀念，提升憂患意識」，搭配一張近似總統候選人韓國瑜的照片，試問負責韓國瑜內衛區的維安與特勤人員、隨扈，有許多都是憲指部的人員，這到底要他們怎麼保護韓國瑜，又要韓國瑜怎麼去相信他們？這種作為相當的不恰當。

陳宜民認為，憲兵指揮部的指揮官以及負責該案的政戰長官，都應該立即面對全國人員說明，為何我國的憲政體制與軍隊國家化，會在一次選舉裡面被破壞殆盡，軍人風骨蕩然無存，中華民國憲兵為何會變成為只為民進黨服務的「黨衛軍」。

(中時 )