你是錙銖必較的小資族嗎？那你一定明白有些商品在國外網站直接購買，可能比在台灣通路或是請代購便宜許多。以美國來說，每年的重大節日購物平台都會有超殺折扣，但刷卡付費時往往都要加上手續費，不過現在花旗銀行推出的「全球外幣通」，只要你的外幣存款帳戶有足額的當地幣別存款，結帳時選擇扣當地貨幣，即享交易手續費0元！

對於辛苦的上班族來說，三不五時血拚一下可謂生活的調味劑/中時電子報攝

對於辛苦的上班族來說，三不五時血拚一下可謂生活的調味劑，但花錢容易賺錢難，因此斤斤計較是必要的。許多人會直接去國外購物平台消費，一來可以省下價差，二來可以跟上節日折扣季，換算下來真的會省很多！以美國11月至12月來說，共有4次購物折扣，包含11月第4個星期四的感恩節、黑色星期五、超級星期一、聖誕節；其中，聖誕節折扣會一直延續至跨年，因此沒有跟上一波實在可惜。

美國知名購物平台amazon、英國服飾ASOS等都是網購族最愛的國外購物平台之一，現在使用花旗銀行在今年10月推出的「全球外幣通」，結帳時刷花旗晶片金融卡，以外幣綜合存款帳戶裡的外幣支付，無須額外支付1.5%的國外刷卡手續費，就像是當地人在當地消費一樣。

使用花旗晶片金融卡於國外購物網站消費，以外幣綜合存款帳戶裡的貨幣支付，無須額外支付1.5%的國外刷卡手續費。/中時電子報攝

除此之外，「花旗全球外幣通」也造福了熱愛旅遊的人，無論身在世界哪個角落，都能使用花旗晶片金融卡輕鬆掌握14種外幣，可隨時在ATM提領。出國玩，身懷鉅款難免行動不便、有風險，因此輕薄的信用卡/金融卡就非常重要。在海外消費或提領當地現金時，可直接從花旗綜合貨幣存款帳戶中扣款，無須支付任何手續費，幣別包含美金(USD)、新幣(SGD)、歐元(EUR)、澳幣(AUD)、加幣(CAD)、英鎊(GBP)、瑞士法郎(CHF)、日圓(JPY)、港幣(HKD)、紐幣(NZD)、瑞典克朗(SEK)、泰銖(THB)、人民幣(CNY)、南非蘭特(ZAR)。

外幣會有匯率波動，在出國前隨時關注匯率變動，趁匯率較好時先換起來，存進外幣帳戶裡，而且每隔一段時間就分批轉換，如此可分攤掉轉換外幣的成本或匯差。若你是經常旅外的朋友或是喜愛至各大國外購物網站血拚，那「花旗全球外幣通」根本就是為你量身訂做！

(中時電子報)