法拉利車禍釀一死一傷 肇事男：車速僅50、會盡力彌補（戴上容攝）

40歲林姓男子26日下午3時許，駕駛千萬法拉利行經新北市新莊區福營路，車輛突然暴衝釀成1死1傷，肇事林男27日遭警方移送，過程中全程低頭不斷說「對不起」，媒體追問是否在街頭飆車，林男頻頻搖頭，警方偵訊後將林男依過失致死罪移送法辦。

林嫌被帶到新莊警分局於偵查隊停留時表示，昨天並未飆車車速僅50公里左右，行進時他見右側有小動物，立即煞車減速，馬上向右修正，後來後輪打滑車子就失控往逆向車道衝去，他有看見前方機車，但是車子已不受控制，隨後發生碰撞。事發過程僅數秒，他無從判斷失控車輛是否持續加速，也不確定是否是機械故障。

林嫌澄清，自己沒有2個老婆，也沒有開當鋪、經營建設公司，家裡也沒有多輛超跑，他的本業是投資台中朋友開的拉麵店，現已離婚單親照顧3個小孩，他對死傷者及家屬深感抱歉，事後再多澄清都可能被認為是推託之詞，但是他不會卸責，會在能力範圍內盡力彌補。

(中時 )