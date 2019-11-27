35歲的藝人高以翔今在錄製大陸節目「追我吧」時驚傳昏倒猝死，根據大陸浙江新聞證實，高以翔緊急送醫後仍回天乏術。醫師推測，高以翔疑似過勞又熬夜進行高強度運動，才會發生不測。
據了解，高以翔今天凌晨拍攝節目時突然倒地，《經濟日報》報導，台大醫院急診醫學部及內科部主治醫師方震中表示，臨床上最常見的原因是長時間熬夜或過勞，造成身體極大壓力，當腎上腺素過度分泌，恐導致心律不整、心室頻脈，甚至導致猝死。
根據調查，亞太區中，台灣猝死發生率僅次於澳洲，因心臟驟停而猝死的案例，有高達7成都是因心臟疾病引起的心室頻脈，短時間出現致命性的心律不整所致，一旦發生，恐怕只有5％的人可以逃過死劫。
方震中呼籲民眾盡量少熬夜，避免過勞，心因性猝死的四大高危險群：包括心血管疾病、心肌病變、心臟功能先天不佳、曾有昏厥經驗，以及家中有心臟病史的人，一定要定時健康檢查，避免不幸發生。
(中時電子報)
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